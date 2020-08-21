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  3. 21 Ağustos 2020 13:21

Messi: Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum

Barcelona Teknik Direktörü Ronal Koeman'la görüşen Lionel Messi, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" ifadesini kullandı.

Messi: Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum

Katalonya Radyosu RAC1'in haberine göre teknik direktör Ronald Koeman ile görüşen Lionel Messi, kariyerini Barcelona dışında sürdürmek istiyor.

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Messi: Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum

Arjantinli yıldız, Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik skordan sonra takımdan çok rahatsızlık duyduğu ve Barcelona'dan ayrılmak istediği belirtildi.

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Messi: Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum

''Onu takımda görmeyi çok istiyorum"Koeman'ın takımda kalmasını çok istediği Messi için "Messi dünyanın en büyük oyuncusu ve takımdaki en büyük oyuncu. Onu takımda görmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Messi: Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum

3 takımla adı anılıyorBarcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lionel Messi'nin adı Manchester City, Inter ve PSG ile anılıyor.

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