Meteor yağmuru başlıyor! Türkiye'den de izlenecek

NEDEN PERSEİD DENİR?

Astronomların en görülmeye değer meteor yağmurlarından birisinin Perseidler olduğunu söylediği bilinmektedir. Görüntüsü her yıl değişen bu meteor yağmuru, Perse Göktaşı Yağmuru ismiyle de anılmaktadır. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızdan arta kalan kalıntılardan oluşmaktadır. Bu taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında yıldız kayması olarak anılır.