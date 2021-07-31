Meteor yağmuru başlıyor! Türkiye'den de izlenecek
2021 yılında gerçekleşecek perseid meteor yağmuru ile ilgili detaylar belli oldu. Meteor yağmuru Türkiye'den de iznenebilecek...
Meteor yağmuru 13-14 Ağustos tarihlerinde görülecek. Bu tarihlerde maksimum seviyeye ulaşacak olan meteor yağmuru ile birlikte göktaşının saatte 60'a yükseleceği öğrenildi. 24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek.
İZMİR'DEKİ OLAY METEOR YAĞMURUNUN BİR PARÇASI
İzmir'de gece gerçekleşen olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu aktaran Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak." dedi.
İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi. Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor." diye konuştu.
NEDEN PERSEİD DENİR?
Astronomların en görülmeye değer meteor yağmurlarından birisinin Perseidler olduğunu söylediği bilinmektedir. Görüntüsü her yıl değişen bu meteor yağmuru, Perse Göktaşı Yağmuru ismiyle de anılmaktadır. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızdan arta kalan kalıntılardan oluşmaktadır. Bu taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında yıldız kayması olarak anılır.