Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar!
Manisa'nın Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde aniden görülen ışık huzmesini göktaşı sanan vatandaşlar, mıknatıs ile bölgeye koştu.
Salihli'nin kırsal Pazarköy Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında gökyüzünde aniden beliren ışık hüzmesi paniğe neden oldu.
Olaydan hemen sonra Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıkması ise meteor düşmesi ihtimalini akıllara getirdi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu öne sürülen ışık huzmesi, köylülerin yangın çıkan alana akın etmesine sebep oldu.