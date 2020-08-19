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  3. 19 Ağustos 2020 18:16

Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar!

Manisa'nın Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde aniden görülen ışık huzmesini göktaşı sanan vatandaşlar, mıknatıs ile bölgeye koştu.

Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar!

Salihli'nin kırsal Pazarköy Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında gökyüzünde aniden beliren ışık hüzmesi paniğe neden oldu.

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Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar!

Olaydan hemen sonra Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıkması ise meteor düşmesi ihtimalini akıllara getirdi.

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Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar!

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu öne sürülen ışık huzmesi, köylülerin yangın çıkan alana akın etmesine sebep oldu.

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Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar!

Yangının söndürülmesinin hemen ardından bölgeye giden vatandaşlar ellerinde büyük mıknatıslarla gök taşı aramaya başladı.

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