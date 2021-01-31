Meteoroloji açıkladı: O kış bu kış değil

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre son dönemde dört gözle beklenen kar yağışı istenen seviyeye ulaşmayınca, şehir efsaneleri ortaya atılmaya başladı. “Balkanlar’dan, Türkiye’ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi Türkiye’ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de yaşanacak” söylentisi de bunlardan biri. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu söylentiyi yalanladı.