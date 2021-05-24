Meteoroloji açıkladı: Yaz geliyor... Sıcaklık 40 dereceye çıkacak

İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. İzmir'de genelde Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 25 derece civarındayken şu anda ortalamanın yaklaşık 10 derece üzerinde bir hava sıcaklığı var. İzmir'de yarın bu sıcaklığın 36 dereceye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık haritasında mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Bunun en büyük nedeni de Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası...