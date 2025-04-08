Meteoroloji il il uyardı: Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı, Van’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.