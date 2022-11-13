Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Ordu ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
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