Meteoroloji müjdeyi verdi: Kışa veda edin, bahar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre Türkiye’ye bahar en sonunda geliyor.
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Havaların, pazardan itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
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Türkiye haftalardır soğuk hava dalgasının etkisindeydi. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da son 30 yılın en düşük sıcaklık derecesi ölçülmüştü.
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Ancak havalar önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönecek. Tahmin raporuna göre perşembe, cuma ve cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek.
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