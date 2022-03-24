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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kışa veda edin, bahar geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji müjdeyi verdi: Kışa veda edin, bahar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre Türkiye’ye bahar en sonunda geliyor.

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kışa veda edin, bahar geliyor - Resim: 2

Havaların, pazardan itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kışa veda edin, bahar geliyor - Resim: 3

Türkiye haftalardır soğuk hava dalgasının etkisindeydi. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da son 30 yılın en düşük sıcaklık derecesi ölçülmüştü.

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Meteoroloji müjdeyi verdi: Kışa veda edin, bahar geliyor - Resim: 4

Ancak havalar önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönecek. Tahmin raporuna göre perşembe, cuma ve cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek.

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