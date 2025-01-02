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Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İşte 5 günlük haritalı hava durumu

Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor - Resim: 3

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte 5 günlük haritalı hava tahminleri...

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor - Resim: 4

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