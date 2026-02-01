Meteoroloji turuncu kodlu alarm vermişti: Cadde ve sokaklar sular altında!
Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı yaptığı İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)
