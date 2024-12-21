Meteoroloji turuncu uyarı yapmıştı: Antalya sağanak yağışa teslim

Bazı caddelerde suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Sorgun Bulvarı'nda da esnaf, iş yerine giren suyu boşaltmak için çalışma yaptı. Bazı vatandaşlarsa rögar kapaklarının üzerine biriken atıkları temizledi. (DHA)