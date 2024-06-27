Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlara, fırtınaya ve kavurucu sıcaklara dikkat
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin batısı önümüzdeki 5 gün boyunca kuvvetli rüzgarların etkisi altında olacak. Ülkenin doğusunda ise sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
1 / 12
Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
2 / 12
Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3 / 12
Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
4 / 12