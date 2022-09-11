Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava tahminlerini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre yarın yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor.
Yurdun batısına sağanaklar geri dönüyor.
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Bugün, beş büyükkentte hava güneşli seyrediyor.
İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 35, Bursa 32, Antalya 33 derece.
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Ancak yarın İstanbul, Bursa ve Ankara'ya yağmur ve serin hava gelecek.
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Marmara Bölgesi'nde hafifleyen rüzgarla hava artık üşütmüyor. Kocaeli 34, Balıkesir 37 derece.
Hafta başı bölgede yeniden serinleme ve yağış var.
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