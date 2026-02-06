Meteoroloji uyarmıştı... Aniden bastıran sağanak yağış Bodrum'u adeta yuttu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok mahallede ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Kaynak: İHA
Sel nedeniyle Konacık-Bitez arasında kapanan yol, ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.
Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi'nde araç içinde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındı.
Torba, Yalıkavak, Ortakent ve Gümüşlük Mahallelerinde sel sularının taşıdığı çakıl ve kum parçaları yol güzergahlarına saçıldı.
Bu bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar ve ekipler bölgelerde su tahliye çalışması yaptı.
