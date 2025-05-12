Meteoroloji uyarmıştı... Bir şehir sağanak yağışa teslim oldu

Yağış nedeniyle Elazığ Caddesi, Mega Sanayi, Oğlaklı TOKİ Konutları ile Ofis semtinde bulunan Konukevi’nin önü dahil bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sur ilçesinde bazı ağaçların kırılan dalları, araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana geldi.