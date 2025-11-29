  1. Anasayfa
  4. Meteoroloji uyarmıştı: İki ilde sağanak ve fırtına hayatı felç etti

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu. Marmaris'te kuvvetli rüzgarla birlikte yelkenli tekneler karaya vurdu. Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir'de derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kaynak: DHA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren İzmir'de, gök gürültülü sağanak etkili oldu. 

Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. 

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. 

