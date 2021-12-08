Meteoroloji uyarmıştı... Lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Mersin’de de etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgelerde ise mevsimin ilk karı lapa lapa yağdı. Erdemli ilçesi başta olmak üzere çevreden birçok kişi kar yağışının yoğun olduğu Toros köyü Gezeren mevkiine giderek karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kar topu oynadı hem de küçük de olsa ilk kardan adamlarını yaptı.