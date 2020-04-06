Meteoroloji uyarmıştı! Marmara'yı fırtına vurdu

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.



