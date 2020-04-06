Meteoroloji uyarmıştı! Marmara'yı fırtına vurdu
Meteoroloji'nin ''turuncu'' kodlu fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde dev dalgalar oluştu.
Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde dev dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken dalgalar ve fırtınadan dolayı sahil alan sular altında kaldı.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.
DEV DALGALAR SAHİLİ VURDU
Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de sahilin demir korkulukları da rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.