Meteoroloji uyarmıştı... Rize'de sel ve heyelan !

Rize'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesinde Murat ve Topluca köylerinde yollar ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Köyde seyir halindeki bir kamyonet yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü. Tarım arazileri ve alt yapıda hasar oluşan köylerde İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.