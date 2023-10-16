Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sele dönüştü

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış, şiddetini arttırdı. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar su altında kaldı. Vatandaşlar araçları ile yollarda girmekte güçlük çekerken, bazı sürücüler ise mahsur kaldı.