Meteoroloji'den 4 il için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40