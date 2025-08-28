Meteoroloji'den 4 il için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Samsun ve Trabzon için sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40