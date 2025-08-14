Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgar hızının saatte 70 km'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor..
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji'nin 14-20 Ağustos tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normalkleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
