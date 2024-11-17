Meteoroloji'den kabus gibi tablo: 40 yıldır böylesi görülmedi
Meteoroloji'nin paylaştığı yağış raporuna göre, ekim ayında uzun yıllar ortalamasına göre yağış yüzde 46, geçen yıla göre yüzde 27 azaldı. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi'nde son 40, Marmara Bölgesi'nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi. Bazı illerimiz ise hiç yağış almadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yayımlanan yağış raporunun 2024 yılı ekim ayı verileri açıklandı. Raporda, Türkiye geneli ekim ayı yağışının, normalin ve geçen yıl ekim ayı yağışının altında gerçekleştiği belirtildi. Rapora göre, ekim ayı yağışı metrekareye ortalama 26,8 kilogram ölçülürken, ekim ayı normali (1991-2020) 49,4 kilogram, 2023 yılı ekim ayı yağışı 36,6 kilogram olarak açıklandı. Raporda, yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre yüzde 27 azalma meydana geldiği belirtildi.
SADECE KARADENİZ'DE ARTTI
Türkiye genelinde ekim ayı yağışlarının son 6 yıldır normalinin altında gerçekleştiği vurgulanan raporda, ekim ayında yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azaldığı ifade edildi. Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'e varan artış gösterdiği açıklandı.
BARTIN'DA SON 63 YILIN REKOR YAĞIŞI
Bölge genelinde Karadeniz hariç diğer tüm bölgelerin normalin altında yağış aldığına işaret edilen raporda, il genelinde en fazla yağışın 331,4 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artışın yüzde 93 ile Bartın'da meydana geldiği belirtildi. Bartın ise son 65 yılın en yüksek ekim ayı yağışını aldı.
EGE'DE SON 40 YILIN EN KÖTÜSÜ
Yağışlarda normaline göre en fazla azalmanın, yüzde 95 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleştiği kaydedildi. Rapora göre, ekim ayı yağışları Ege Bölgesi'nde son 40, Marmara Bölgesi'nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.