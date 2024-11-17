Meteoroloji'den kabus gibi tablo: 40 yıldır böylesi görülmedi

BARTIN'DA SON 63 YILIN REKOR YAĞIŞI

Bölge genelinde Karadeniz hariç diğer tüm bölgelerin normalin altında yağış aldığına işaret edilen raporda, il genelinde en fazla yağışın 331,4 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artışın yüzde 93 ile Bartın'da meydana geldiği belirtildi. Bartın ise son 65 yılın en yüksek ekim ayı yağışını aldı.