Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genele Müdürlüğü, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van için kar yağışı uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Antalya'da ise sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İşte 5 günlük haritalı hava tahminleri...
1 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU