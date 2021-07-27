Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sıcaklık rekor seviyeye çıkacak
Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış etkili olurken Antalya'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşacak. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Karadeniz'de sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanırken, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla hafta boyunca yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Turizm kenti Antalya'da sıcaklığın, temmuz ayı sıcaklık ortalaması olan 34.9'un üzerine çıkarak, 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceğini söyleyen Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, “Bölgemizi etkileyecek olan Afrika üzerinden gelen sıcak hava, normalde 4 ile 8 derece arasında sıcaklık artışları meydana getirecek.
"Bu artışlarla sıcaklık merkezde 39 ile 43 derece arasında, diğer ilçelerimizde ise 35 ile 44 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların pik yaptığı dönemlerde saat 11.00 ile 16.00 arasında özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.