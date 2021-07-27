Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sıcaklık rekor seviyeye çıkacak

"Bu artışlarla sıcaklık merkezde 39 ile 43 derece arasında, diğer ilçelerimizde ise 35 ile 44 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların pik yaptığı dönemlerde saat 11.00 ile 16.00 arasında özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.