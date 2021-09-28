Meteoroloji'den o iller için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.