Meteoroloji'den o iller için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29 Eylül hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye'nin belirli bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ
Beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.