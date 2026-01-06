Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji, bu geceden itibaren Trakya'da kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında (Kofçaz, Pınarhisar, Babaeski, Pehlivanköy) yerel kuvvetli (30-60 kg/ m2) olmasının beklendiği bildirildi.
Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
MARMARA'NIN BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.