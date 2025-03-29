Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.