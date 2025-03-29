Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor!
Türkiye yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da azalacak. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’nun doğusunda kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin,
Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinin,
Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bati Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun,
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.