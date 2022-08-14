Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Haftanın ilk gününe dikkat
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da kuvvetli yağmurlarla sıcaklık düşüyor.
Ankara ve Bursa'da da sağanaklar görülecek.
İzmir 30 derece ama nemli havanın etkisiyle hissedilen sıcaklık 36 dereceleri buluyor.
Antalya'da da nem seviyesi yüksek, sıcaklık merkezde 39 derece hissediliyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne 34 derece.
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 30 derece.
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli 31 derece.
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 31, Denizli 36, İzmir 32 derece.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 33 derece.
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 30 derece.
Hatay; parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatleirnde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı