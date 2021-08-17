Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.,
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 34°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık