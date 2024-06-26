Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada
Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Diğer illerimizde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek ancak kuvvetli rüzgar pek çok ilimizde etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.