Meteoroloji'den turuncu alarm! Araçları korumaya aldılar
Meteoroloji'nin ''turuncu alarm'' kodu verdiği Antalya'da yaşayan vatandaşlar, dolu yağışı ihtimaline karşı, araçlarının üzerini naylon, kilim, branda, çarşaf, halı ve kilimlerle kapattı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya’da iki gündür devam eden yağış bugün etkisini daha da arttırdı. Pazar günü il merkezi ve batı ilçelerde yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar dolu yağma ihtimaline karşı araçlarının zarar görmemesi için kendi imkanları dahilinde önlemler aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu. Şanslı sürücüler ise araçlarını kapalı otoparka park etti. Bir servis minibüsünün sürücüsünün de aracının üzerini çektiği tülle kapattığı görüldü.
ANTALYA İÇİN FIRTINA, HORTUM VE SEL UYARISI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya için metrekareye 100 kilogram gök gürültülü sağanak yağış ve saatteki hızı 80-100 kilometre arasında fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojik tahminler doğrultusunda, Antalya çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışlar görüldüğü bildirilen uyarıda gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/ m2 üzeri) olacağı tahmin edildiği kaydedildi.