Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısında bulunduğu Mardin'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, buğday ekili tarlalar sular altında kaldı.
Kuru Dere taştı
Kızıltepe ilçesinde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte halk arasında 'Kuru Dere' olarak bilinen dere yatağından taştı. Taşkın nedeniyle Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerindeki geniş buğday ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.
Nusaybin'de ahır çöktü
Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi'nde ise sağanağın etkisiyle bir ahır çöktü. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışmasıyla hayvanlar sağ olarak kurtarıldı.