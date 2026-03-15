Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında

Kuru Dere taştı

Kızıltepe ilçesinde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte halk arasında 'Kuru Dere' olarak bilinen dere yatağından taştı. Taşkın nedeniyle Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerindeki geniş buğday ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.