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Metrelerce uçup hayatını kaybeden motosikletli gencin korkunç kazası kamerada

Bursa'da kontrolden çıkan motosikletli, karşı yöne geçip otomobile çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Metrelerce uçup hayatını kaybeden motosikletli gencin korkunç kazası kamerada - Resim: 1

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi.

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Metrelerce uçup hayatını kaybeden motosikletli gencin korkunç kazası kamerada - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 25 yaşındaki S.S. direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçip, O.G., (23) idaresindeki otomobile çarptı.

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Metrelerce uçup hayatını kaybeden motosikletli gencin korkunç kazası kamerada - Resim: 3

Kazanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, O.G., ise duvara çarpıp yaralandı.

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Metrelerce uçup hayatını kaybeden motosikletli gencin korkunç kazası kamerada - Resim: 4

Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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