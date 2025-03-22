Metrelerce uçup hayatını kaybeden motosikletli gencin korkunç kazası kamerada
Bursa'da kontrolden çıkan motosikletli, karşı yöne geçip otomobile çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 25 yaşındaki S.S. direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçip, O.G., (23) idaresindeki otomobile çarptı.
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Kazanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, O.G., ise duvara çarpıp yaralandı.
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Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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