Metrobüs alevler içinde kaldı, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
İstanbul’un en yoğun ulaşım aksı olan metrobüs hattında korku dolu anlar yaşandı. Şişli Perpa Metrobüs Durağı'na yanaşan bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, hem metrobüs seferlerini hem de D-100 karayolundaki trafiği felç etti. Yolcuların hızla tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.
Kaynak: DHA
Şişli 'de saat 15.30 sıralarında Söğütlüçeşme'ye giden metrobüsün motor bölümünde Perpa Metrobüs Durağı'na yanaştığı sırada yangın çıktı.
Dumanları gören metrobüs şoförü, aracı durdurdu. Yolcular tahliye edildi. İhbaer üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtifaiye ekipleri yangına müdahale ederken, D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Metrobüs hattında seferler geçici olarak çift yönlü durduruldu.
