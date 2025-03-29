Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü
İstanbul'da Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında iki kadın arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerine tekme tokat saldıran tarafları yakınları ayırdı. Sinirlerine hakim olamayan D.B., koşarak arkasından gittiği G.B.'ye yürüyen merdivende saldırdığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü.
Kaynak: DHA
Olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 sıralarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metro istasyonunun metrobüs çıkışına doğru yakınlarıyla yürüyen D. B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.
1 / 8
Tartışmanın büyümesi üzerine D. B., G.B.’ye istasyon içerisinde tekme attı. Yaşanan kavga sonrasında tarafların yakınları araya girerek iki kadını ayırdı.
2 / 8
Ardından D. B. istasyonda yürüyen merdivene binerek yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşmaya başladı. Kadına saldıran D. B., G.B.’nin hamle yapmasıyla dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.
3 / 8
Olayda D. B. yaralanırken, G.B. ise dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
4 / 8