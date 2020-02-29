Metrobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi

METROBÜS DURAKLARI ÖNCE YIKANDI SONRA DEZENFEKTE EDİLDİ

Temizlik ekipleri, metrobüs duraklarında da yıkama ve dezenfekte işlemine devam etti. Çalışmalar kapsamında Darülaceze Perpa Durağı ile Okmeydanı Hastane Durağı önce yıkandı sonra da durak girişindeki turnikeler, İstanbul Kart dolum makineleri, durak içerisindeki oturma alanları ve panolar dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemlerinin ardından metrobüs duraklarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Çalışmalar sırasında yolcuların bu anları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.