Metrobüs yolunda akıllara durgunluk veren kaza

Kaza, saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla bir yolcu metrobüsten düşerek yaralandı.