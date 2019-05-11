Metrobüste hareketli dakikalar
E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfürler yağdıran şahıslardan biri diğerine, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etti.
E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfürler yağdıran şahıslardan biri diğerine, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etti. Kameralara yansıyan kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sefaköy istasyonundan metrobüse binen 2 kişi, yer olmaması nedeniyle araçların birbirine bağlanması sağlayan körüğe geldi.