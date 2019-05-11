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  3. 11 Mayıs 2019 11:26

Metrobüste hareketli dakikalar

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfürler yağdıran şahıslardan biri diğerine, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etti.

Metrobüste hareketli dakikalar

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı.

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Metrobüste hareketli dakikalar

Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfürler yağdıran şahıslardan biri diğerine, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etti. Kameralara yansıyan kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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Metrobüste hareketli dakikalar

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sefaköy istasyonundan metrobüse binen 2 kişi, yer olmaması nedeniyle araçların birbirine bağlanması sağlayan körüğe geldi.

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Metrobüste hareketli dakikalar

Burada şahıslar yer nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar küfür etmeye başladı. Tansiyonun bir anda yükseldiği olayda vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı.

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