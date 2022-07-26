Metrobüste taciz iddiası! Genç kadın, yanında oturan kişiyi tekme tokat dövdü

KAĞITHANE POLİSİ 25 GÜN SONUNDA YAKALADI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.