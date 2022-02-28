Metropoll son anketi açıkladı: ''Kilit seçmen'' kararsızların oy oranı belli oldu
Metropoll Araştırma'nın ''Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?'' sorusunu yönelttiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Metropoll Araştırma'nın anketine göre; "bu pazar milletvekili seçimi olsa" kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,9; CHP'nin oy oranı yüzde 26,7 oluyor. Kararsız ve protesto eden seçmen oranı yüzde 20,4 iken, "cevap yok" diyen seçmen oranı ise yüzde 4, 7 oldu.
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Metropoll Araştırma, 12-17 Şubat arasında 1535 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
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Buna göre, kararsız seçmen, protesto oy atacak seçmen ve "cevap yok" diyen seçmenin oranındaki yükseklik dikkat çekti.
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AK Parti, yüzde 25,1'e denk gelen bu üç grup dağıtılmadan önce yüzde 24,6; dağıtıldıktan sonra yüzde 26,3 oy aldı.
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