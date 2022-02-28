Metropoll son anketi açıkladı: ''Kilit seçmen'' kararsızların oy oranı belli oldu

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; "bu pazar milletvekili seçimi olsa" kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,9; CHP'nin oy oranı yüzde 26,7 oluyor. Kararsız ve protesto eden seçmen oranı yüzde 20,4 iken, "cevap yok" diyen seçmen oranı ise yüzde 4, 7 oldu.