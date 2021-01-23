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  3. 23 Ocak 2021 13:17

MetroPoll'ün son anketi açıklandı: ''Halk başkanlık sistemini istemiyor''

Metropoll Araştırma’nın ‘Başkanlık Sistemi Değerlendirmesi’ne göre, Aralık 2020’de başkanlık sistemine olan destek yüzde 34.5 ile en düşük seviyesine indi.

MetroPoll'ün son anketi açıklandı: ''Halk başkanlık sistemini istemiyor''

Metropoll Araştırma ‘Başkanlık Sistemi Değerlendirmesi Aralık 2020’ araştırmasını yayımladı.

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MetroPoll'ün son anketi açıklandı: ''Halk başkanlık sistemini istemiyor''

Metropoll Araştırma’nın ‘Başkanlık Sistemi Değerlendirmesi’ne göre, Aralık 2020’de başkanlık sistemine olan destek yüzde 34.5 ile en düşük seviyesine indi.

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MetroPoll'ün son anketi açıklandı: ''Halk başkanlık sistemini istemiyor''

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 57.7’si “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmalıdır” görüşünü savunurken, MHP seçmeninde bu oranın 49.5 olması dikkat çekti.

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MetroPoll'ün son anketi açıklandı: ''Halk başkanlık sistemini istemiyor''

Araştırmaya göre başkanlık sistemine destek yüzde 34.5 ile 2020’nin en düşük seviyesine inerken, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 57.7’ye yükseldi.

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