MetroPoll'ün son anketi açıklandı: ''Halk başkanlık sistemini istemiyor''
Metropoll Araştırma’nın ‘Başkanlık Sistemi Değerlendirmesi’ne göre, Aralık 2020’de başkanlık sistemine olan destek yüzde 34.5 ile en düşük seviyesine indi.
Metropoll Araştırma’nın ‘Başkanlık Sistemi Değerlendirmesi’ne göre, Aralık 2020’de başkanlık sistemine olan destek yüzde 34.5 ile en düşük seviyesine indi.
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 57.7’si “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmalıdır” görüşünü savunurken, MHP seçmeninde bu oranın 49.5 olması dikkat çekti.