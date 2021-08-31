MetroPoll'ün son anketinde dikkat çeken ayrıntı: Erdoğan kendi seçmenini ikna edemedi
MetroPoll Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının şeriatçı Taliban'a bakışına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmada, siyasi partilere oy verenlerin 'Taliban'a bakışı ele alındı.
MetroPoll Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının şeriatçı Taliban'a bakışına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmada, siyasi partilere oy verenlerin 'Taliban'a bakışı ele alındı.
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Metropoll'ün son anketinde, katılımcılara, "Taliban rejiminin Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini nasıl karşıladınız?" diye soruldu.
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Katılımcıların yüzde 9,6'sı, "olumlu", yüzde 65,8'i olumsuz karşılarken, yüzde 24,7'si de fikir beyan etmedi.
Katılımcıların siyasi partilere dağılımı ise şöyle oldu:
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AK PARTİ
Olumlu: Yüzde 14,4
Olumsuz: Yüzde 54,9
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 30,7
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