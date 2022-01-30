MetroPOLL'ün son seçim anketinden iktidara da, muhalefet de kötü haber!

Metropoll Araştırma'nın anketine göre halkın yüzde 47'si Millet İttifakı veya muhalefetin Türkiye'yi yönetmeye hazır olmadığını düşünüyor.

Katılımcıların “Millet İttifakı'nın ve muhalefetin partilerinin Türkiye’yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna verdiği yanıtlara göre, ankete katılanların yüzde 46’sı, muhalefetin Türkiye’yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu, yüzde 47’siyse hazırlıklı olmadığını söyledi.

Verilen yanıtların partilere göre dağılımı şöyle: