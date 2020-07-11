Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen metruk ev, mahallelinin korkulu rüyası oldu. Vatandaşlar, çocuklarının can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkamadığını belirterek, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.
İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta madde bağımlıların mesken tuttuğu ve uzun süredir kullanılmayan ev, aynı zamanda çöplüğe döndü. İçinde madde kullananlara ait şırıngalar, alkol şişelerinin de bulunduğu evdeki çöpler ve hayvan leşleri nedeniyle de mahalleye kötü kokular yayıldı. Mahallelinin iddiasına göre özellikle akşam saatlerinde eve gelen kimliği belirsiz kişiler, kullandıkları alkol ve uyuşturucu maddelerle çevreye rahatsızlık veriyor.
Virane hale gelen ev için bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyen mahalle halkı defalarca konuyu belediye yetkililerine bildirmelerine rağmen, herhangi bir sonuç alınmadığını söyledi. Yaşananlardan dolayı çocuklarını evden dışarı çıkarmadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.
'BİRBİRLERİNE KİREMİT ARASINA NOT BIRAKIYORLAR' Metruk evi kullanan bağımlıların birbirlerine kiremitlerin arasına yazı yazarak notlar bıraktığını söyleyen Suat Karaca (41), "Durum öyle bir hale geldi ki birbirlerine not bırakır oldular. Notta, 'Alkolün çatıda unutma al' diye, sonra gelen bu nota göre gidip alıyor. Bu kadar rahatlıkla içeride kalıyorlar. Mahalle sakinleri olarak çok tedirginiz.
Burada tinerciler, uyuşturucu kullananlar, sarhoşlar gelip yatıyorlar. En sonunda bir gün burayı yaktılar, itfaiye ekipleri geldi. Sonra da söndürüp gitti. Bu evin içinde yerlerde şırıngalar duruyor, içip duruyorlar. Mahalle sakinleri çok tedirgin. Burası için önlem alınmalı. Akşam 18.00'den sonra burada hep içmeye başlıyorlar" dedi.