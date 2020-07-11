Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu

'BİRBİRLERİNE KİREMİT ARASINA NOT BIRAKIYORLAR' Metruk evi kullanan bağımlıların birbirlerine kiremitlerin arasına yazı yazarak notlar bıraktığını söyleyen Suat Karaca (41), "Durum öyle bir hale geldi ki birbirlerine not bırakır oldular. Notta, 'Alkolün çatıda unutma al' diye, sonra gelen bu nota göre gidip alıyor. Bu kadar rahatlıkla içeride kalıyorlar. Mahalle sakinleri olarak çok tedirginiz.