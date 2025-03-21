Metruk binada kanlar içinde bulunmuştu... 6 yaşındaki Fatma'nın ölümünde büyük sır perdesi

'BELEDİYEYE YÖNELİK DAVA OLABİLİR'

Avukat Uğur, kıyafetlerin de incelendiğini söyleyerek, "Kan, kıl örneği, cinsel istismara yönelik başkaca bulgular var mı yok mu bunlar araştırılıyor. İlk muayenede buna ilişkin bir bulguya rastlanmadığı belirtildi ama tabii bunun daha detaylı araştırılması ve tetkiklerin detaylı yapılması gerekiyor. Şu aşamada inceleme henüz sonuçlanmadı. Köpek saldırısı olduğu, ölümün tamamen köpek saldırısıyla gerçekleştiği adli tıp raporuyla da ispat edilirse, kesinleşirse, bu durumda tabii bizim belediyeye yönelik taleplerimiz söz konusu olabilir. Çünkü en nihayetinde bu köpeklerin başıboş bir şekilde dolaşmaması gerekiyor, barınaklara alınması gerekiyor. Burada belediyenin bir ihmali söz konusuysa ki öyle gözüküyor ama bunun için de adli tıp raporunu bekleyeceğiz, bu durumda belediyeye yönelik dava ve taleplerimiz olabilir" diye konuştu. (DHA)