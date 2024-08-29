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Mevduat faiz oranları güncellendi: İşte aylık mevduat faiz oranları

Merkez Bankası tarafından faiz kararlarının alınmasının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti.

Mevduat faiz oranları güncellendi: İşte aylık mevduat faiz oranları - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında aldığı faiz kararının ardından, bankalar da faiz oranlarını belirledi.

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Mevduat faiz oranları güncellendi: İşte aylık mevduat faiz oranları - Resim: 2

Bazı bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 53'e varan faiz fırsatları sunmaya başladı.

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Mevduat faiz oranları güncellendi: İşte aylık mevduat faiz oranları - Resim: 3

Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte yatırımcılar, aylık vadeyle en yüksek faizi sunan bankaları araştırıyor ve hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiğini öğrenmek istiyor.

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Mevduat faiz oranları güncellendi: İşte aylık mevduat faiz oranları - Resim: 4

Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi sunuyor? İşte bankaların en güncel mevduat faizi oranları.

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