Mevduat faiz oranları güncellendi: İşte aylık mevduat faiz oranları
Merkez Bankası tarafından faiz kararlarının alınmasının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında aldığı faiz kararının ardından, bankalar da faiz oranlarını belirledi.
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Bazı bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 53'e varan faiz fırsatları sunmaya başladı.
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Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte yatırımcılar, aylık vadeyle en yüksek faizi sunan bankaları araştırıyor ve hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiğini öğrenmek istiyor.
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Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi sunuyor? İşte bankaların en güncel mevduat faizi oranları.
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