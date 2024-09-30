Mevduat faizi oranları değişti: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

TL mevduat faizi 2024'ün popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında açıkladığı faiz kararının ardından bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi. Bankalar yeni müşterilerine özel yüzde 54'e varan faiz imkanı sunuyor. Bankalar mevcut müşterilerine ise daha düşük faiz sunuyor. Peki en yüksek mevduat faizi oranı hangi bankada? İşte bankaların mevduat faizi oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi...