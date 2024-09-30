Mevduat faizi oranları değişti: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
TCMB'nin eylül ayı faiz kararının ardından bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi. İşte en yüksek mevduat faizi sunan bankalar ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
TL mevduat faizi 2024'ün popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında açıkladığı faiz kararının ardından bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi. Bankalar yeni müşterilerine özel yüzde 54'e varan faiz imkanı sunuyor. Bankalar mevcut müşterilerine ise daha düşük faiz sunuyor. Peki en yüksek mevduat faizi oranı hangi bankada? İşte bankaların mevduat faizi oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 49
500 bin TL'nin aylık net getirisi: 19.761 TL
Vade sonu net bakiye: 519.761 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 54
500 bin TL'nin aylık net getirisi: 21.778 TL
Vade sonu net bakiye: 521.778 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 50
500 bin TL'nin aylık net getirisi: 20.164 TL
Vade sonu net bakiye: 520.164 TL