Mevduat faizi oranları güncellendi: İşte yüzde 42'nin üzerinde faiz veren 10 banka
Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederken bankaların müşterilerine sunduğu mevduat faizi oranları da düşmeye başladı. İşte yüzde 42'nin üzerinde faiz veren bankalar...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 40.5'ten yüzde 39,5'e indirdi. Ekim ayı enflasyonunun ise yüzde 2,55 ile beklentilerin altında kalması, TCMB'den faiz indirimi beklentilerini artırdı. Bankalar da mevduat faizi oranlarını aşağı yönlü olarak güncellemeye başladı.
1 / 12
Geçen hafta yüzde 42,50 seviyesinde olan en yüksek mevduat faiz oranı, bu hafta yüzde 42,00’e geriledi. İşte 10 Kasım itibariyle en yüksek faizi veren bankalar ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
2 / 12
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189 TL
Vade Sonu: 515 bin 189 TL
3 / 12
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 15 bin 279 TL
Vade Sonu: 515 bin 279 TL
4 / 12