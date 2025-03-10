Mevduat faizinde işler tersine dönüyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

MEVDUATIN GETİRİSİ DÜŞÜYOR

Hem stopajın yükselmesi hem de faiz indirim döngüsünün başlaması nedeniyle mevduat getirilerinde önemli düşüş yaşandı. Aralık ayında 1 milyon liranın 32 günlük getirisi 43 bin 400 lira civarında seyrediyordu. Yeni bir bankaya geçiş yapılmadığı takdirde en yüksek faiz oranı oranı bugün 33 bin 161 lira olarak hesaplandı. Dolayısıyla 3 aylık periyotta getirilerde yaklaşık 10 bin liralık azalma yaşandı.

İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...