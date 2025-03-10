Mevduat faizinde işler tersine dönüyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirmesinin ardından bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye başladı. Son dönemde mevduat getirisindeki düşüş dikkat çekti. İşte güncel mevduat faizi oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısında politika faizini 250 baz puan indirdi. Böylece faiz yüzde 45'ten yüzde 42,5'e geriledi.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi adımıyla birlikte mevduat ve kredi faizleri de güncellenmeye başlandı.
Geçen hafta bankaların kısa vadeli mevduat tekliflerinde en yüksek faiz oranı yüzde 47 civarındaydı.
Yeni haftada bu oran yüzde 44'e kadar gerilemiş durumda. Bazı bankalar ise sadece yeni müşterilere yüzde 47-48 aralığında faiz uygulamaya devam ediyor.
STOPAJ YÜZDE 15'E YÜKSELMİŞTİ
Diğer taraftan mevduat getirilerini düşüren bir diğer etken stopaj artışı oldu. Şubat ayı itibarıyla mevduat faizlerinde stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseldi.
Vadeli mevduatta stopaj, yatırılan toplam tutardan değil elde edilen getiriden yapılıyor. Dolayısıyla stopaj artışı faizden elde edilen gelirin azalmasına yol açıyor.
MEVDUATIN GETİRİSİ DÜŞÜYOR
Hem stopajın yükselmesi hem de faiz indirim döngüsünün başlaması nedeniyle mevduat getirilerinde önemli düşüş yaşandı. Aralık ayında 1 milyon liranın 32 günlük getirisi 43 bin 400 lira civarında seyrediyordu. Yeni bir bankaya geçiş yapılmadığı takdirde en yüksek faiz oranı oranı bugün 33 bin 161 lira olarak hesaplandı. Dolayısıyla 3 aylık periyotta getirilerde yaklaşık 10 bin liralık azalma yaşandı.
İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...